Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
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«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service14:10

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБК15:00

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

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Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

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Коммерсантъ07:39

Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства

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На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг

На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
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Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова

Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК

В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
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Коммерсантъ 12:27
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 18:10
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Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

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Кино

Минкульт запустил базу о кинематографистах, не вернувших госсредства

Глава Минкульта Владимир Мединский презентовал базу данных, в которую будут включать кинематографистов, не вернувших вложенные в проекты госсредства.
Коммерсантъ 10:53
Политика

Нарышкин назвал «опасным экспериментом» попытки Европы изменить память о Второй мировой

Председатель Российского исторического общества, директор СВР России Сергей Нарышкин назвал "опасным экспериментом" попытки европейских элит изменить память о Второй мировой войне.
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР

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В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
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Теннис

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В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Происшествия

После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
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Арестован подозреваемый в поджоге дома в Ростове

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Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Здоровье

Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
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Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Происшествия

Жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы

Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы.
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Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов

Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 07:03
Армия и оружие

Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика

Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
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