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РБК
РБК

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка

Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до ₽4673, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
 TCS на Лондонской фондовой бирже.
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РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45
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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

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Состояние Воложа выросло на $227 млн после новости о возможной сделке «Яндекса» и Тинькофф Банка

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ТАСС

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

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Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

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РБК

Цена акций «Яндекса» снова поднялась выше ₽5100

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Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

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