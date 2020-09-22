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РБК
РБК

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка

Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до ₽4673, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
 TCS на Лондонской фондовой бирже.
Новая газетавчера в 12:49
Подробнее о событии
Ведомости

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомости04:36
Forbes

Состояние Воложа выросло на $227 млн после новости о возможной сделке «Яндекса» и Тинькофф Банка

Forbes03:24
Коммерсантъ

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Коммерсантъ03:57
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфакс03:26
ТАСС

Forbes: состояние Воложа выросло на $227 млн на новостях о покупке банка «Тинькофф»

ТАСС04:35
РБК

Цена акций «Яндекса» снова поднялась выше ₽5100

РБК03:48
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
РИА Новости04:18
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Макрон призвал Россию отчитаться по ситуации с Навальным

Полностью отчитаться по ситуации с Алексеем Навальным призвал правительство России президент Франции Эмманюэль Макрон 22 сентября, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ИА Красная Веснавчера в 16:07
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Хаос и смятение: Россия готовится наказать Великобританию мощнейшим радиоэлектронным подавлением всего королевства

Спутниковая связь, доступ в Интернет, работа средств ПВО и РЛС, средства глобального позиционирования – Россия может запросто это всё отключить, накрыв Великобританию сплошной полосой радиоэлектронного воздействия.
Avia.pro17:21
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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