Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до ₽4673, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
TCS на Лондонской фондовой бирже.
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