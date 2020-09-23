Экономика
РБКАкции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до 4673 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»
Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».
Центральная Служба Новостей вчера в 18:55
Происшествия
В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины
RT на русском вчера в 23:55
Футбол
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru вчера в 12:06
Технологии
Более 20% россиян свыше месяца не пользовались интернетом
По информации Mediascope на июль—август этого года, с интернетом не сталкивались в последнее время, по собственному признанию, 26,8 млн россиян в возрасте старше 12 лет.
РБК 00:00
Футбол
«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Футболисты "Краснодара" обыграли греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 17:48
Политика
Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 23:37
Транспорт
В Барнауле на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте
Стоимость проезда в общественном транспорте, по мнению перевозчиков, просто необходимо повысить, чтобы платить достойные зарплаты водителям и кондукторам 24 сентября Координационный совет по ценообразованию решит, когда в Барнауле повысят стоимость проезда в общественном транспорте.
Толк вчера в 22:57
Культура
Артем Шейнин: биография ведущего передачи «Время покажет»
Infox.ru вчера в 08:33
Фигурное катание
Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко
Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новости вчера в 16:08
Общество
В Минтрансе объяснили новые стандарты тонировки автомобилей
AutoNews вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Дочь Джоли надела юбку после терапии по смене пола
Дочь Анджелины Джоли надела юбку после терапии по смене пола.
Topdaynews.ru 00:33
Здоровье
Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год
Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24 21 сентября в 02:18
Происшествия
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета вчера в 02:56
Общество
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.
Независимый публицист 21 сентября в 23:36
Наука
Выращены устойчивые к радиации бактерии
Исследователи в качестве подопытного материала взяли изначально неустойчивые к радиации бактерии кишечной палочки E. Coli.
Rusargument вчера в 08:28
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
RT на русском вчера в 17:34
Происшествия
ОМОН разогнал протестующих против стройки жителей российского села
Росгвардия разогнала жителей села в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях. Об этом пишет издание «Черновик».
Lenta.ru вчера в 18:28
Армия и оружие
National Interest оценил шансы США против России в войне на суше
Известия 21 сентября в 00:33
Футбол
Бывший украинский защитник «Амкара» Бутко назвал Россию «врагом»
Metaratings вчера в 13:25
Экономика
Хазин заявил, что политика Минфина может снизить уровень жизни россиян
Бюджетная политика, которую проводит Минфин России, может привести к тому, что уровень жизни россиян упадет.
Инвест-Форсайт 21 сентября в 08:41
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Известная российская 38-летняя топ-модель Наталья Водянова 19 сентября вышла замуж за француза, наследника мультимиллиардера Антуана Арно.
CT news вчера в 09:30
Политика
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru вчера в 12:57
Политика
Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма во время выступления на Генассамблее ООН.
Пятый канал вчера в 12:14
Политика
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru вчера в 16:45
Авто
Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее 2 млн рублей
Тарантас Ньюс вчера в 23:38
Экономика
Финансирование 5G в России хотят сократить почти в шесть раз
Финансирование сетей 5G в России хотят сократить почти в шесть раз — с 43 млрд рублей до 7,4 млрд рублей.
Известия вчера в 20:00
Гаджеты
Samsung Galaxy S21 Ultra получит АКБ на 5000 мАч
Пока еще актуальные Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S21 Ultra имеют батареи на 4000 мАч, 4500 мАч и 5000 мАч.
Megaobzor.com вчера в 15:09
Политика
Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров
Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары.
Lenta.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Военные РФ заблокировали проходы к Крыму из-за активности НАТО
Россия отреагировала на возможные провокации НАТО - заблокировала все морские и воздушные проходы в Крыму.
Topdaynews.ru 20 сентября в 03:43
Игры
В сюжетном трейлере Serious Sam 4 показали отряд Сэма Стоуна
Загреб, 22 сентября 2020, 07:56 — REGNUM Хорватская компания Croteam выложила в сеть сюжетный трейлер будущей игры Serious Sam 4. Ролик был опубликован 21 сентября на YouTube-канале издательской компании DevolverDigital.
REGNUM вчера в 00:56