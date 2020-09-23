Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка

Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до 4673 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Акции «Яндекса» подорожали почти на 12%

РБКвчера в 18:10

Акции «Яндекса» обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка

РИА Новостивчера в 18:45

«Яндекс» настроен на агрессивное завоевание рынка»: что говорят финансисты о продаже «Тинькофф»

Forbesвчера в 16:37

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29

«Яндекс» договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд

Интерфаксвчера в 13:15

Котировки «Яндекса» и TCS Group на Мосбирже выросли на корпоративных новостях

ТАССвчера в 14:12
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Политика

В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»

Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».
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Происшествия

В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

RT на русском вчера в 23:55
Футбол

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru вчера в 12:06
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Технологии

Более 20% россиян свыше месяца не пользовались интернетом

По информации Mediascope на июль—август этого года, с интернетом не сталкивались в последнее время, по собственному признанию, 26,8 млн россиян в возрасте старше 12 лет.
РБК 00:00
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Футбол

«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Футболисты "Краснодара" обыграли греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 17:48
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Политика

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 23:37
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Транспорт

В Барнауле на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте, по мнению перевозчиков, просто необходимо повысить, чтобы платить достойные зарплаты водителям и кондукторам 24 сентября Координационный совет по ценообразованию решит, когда в Барнауле повысят стоимость проезда в общественном транспорте.
Толк вчера в 22:57
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Культура

Артем Шейнин: биография ведущего передачи «Время покажет»

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Фигурное катание

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новости вчера в 16:08
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Общество

В Минтрансе объяснили новые стандарты тонировки автомобилей

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Шоу-бизнес

Дочь Джоли надела юбку после терапии по смене пола

Дочь Анджелины Джоли надела юбку после терапии по смене пола.
Topdaynews.ru 00:33
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Здоровье

Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24 21 сентября в 02:18
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Происшествия

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета вчера в 02:56
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Общество

В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья

Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.
Независимый публицист 21 сентября в 23:36
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Наука

Выращены устойчивые к радиации бактерии

Исследователи в качестве подопытного материала взяли изначально неустойчивые к радиации бактерии кишечной палочки E. Coli.
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Происшествия

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
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Происшествия

ОМОН разогнал протестующих против стройки жителей российского села

Росгвардия разогнала жителей села в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях. Об этом пишет издание «Черновик».
Lenta.ru вчера в 18:28
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Армия и оружие

National Interest оценил шансы США против России в войне на суше

Известия 21 сентября в 00:33
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Футбол

Бывший украинский защитник «Амкара» Бутко назвал Россию «врагом»

Metaratings вчера в 13:25
Экономика

Хазин заявил, что политика Минфина может снизить уровень жизни россиян

Бюджетная политика, которую проводит Минфин России, может привести к тому, что уровень жизни россиян упадет.
Инвест-Форсайт 21 сентября в 08:41
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером

Известная российская 38-летняя топ-модель Наталья Водянова 19 сентября вышла замуж за француза, наследника мультимиллиардера Антуана Арно.
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Политика

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru вчера в 12:57
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Политика

Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма во время выступления на Генассамблее ООН.
Пятый канал вчера в 12:14
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Политика

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Авто

Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее 2 млн рублей

Тарантас Ньюс вчера в 23:38
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Экономика

Финансирование 5G в России хотят сократить почти в шесть раз

Финансирование сетей 5G в России хотят сократить почти в шесть раз — с 43 млрд рублей до 7,4 млрд рублей.
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Гаджеты

Samsung Galaxy S21 Ultra получит АКБ на 5000 мАч

Пока еще актуальные Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S21 Ultra имеют батареи на 4000 мАч, 4500 мАч и 5000 мАч.
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Политика

Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров

Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Армия и оружие

Военные РФ заблокировали проходы к Крыму из-за активности НАТО

Россия отреагировала на возможные провокации НАТО - заблокировала все морские и воздушные проходы в Крыму.
Topdaynews.ru 20 сентября в 03:43
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Игры

В сюжетном трейлере Serious Sam 4 показали отряд Сэма Стоуна

Загреб, 22 сентября 2020, 07:56 — REGNUM Хорватская компания Croteam выложила в сеть сюжетный трейлер будущей игры Serious Sam 4. Ролик был опубликован 21 сентября на YouTube-канале издательской компании DevolverDigital.
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