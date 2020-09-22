Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
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Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до ₽4673, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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