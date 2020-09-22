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РБК
РБК

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка

Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск акции на Московской бирже подскочили на 3,21% до ₽4673, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Акции «Яндекса» растут на новостях о покупке Тинькофф-банка

Коммерсантъ03:57
РБК

Акции «Яндекса» превысили ₽5000 впервые с 8 сентября

РБК03:48
Forbes

Состояние Воложа выросло на $227 млн после новости о возможной сделке «Яндекса» и Тинькофф Банка

Forbes03:24
ТАСС

Акции «Яндекса» на открытии торгов Мосбиржи выросли до 5 118 рублей

ТАСС03:04
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости00:48
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфакс03:26
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45

Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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Хаос и смятение: Россия готовится наказать Великобританию мощнейшим радиоэлектронным подавлением всего королевства

Спутниковая связь, доступ в Интернет, работа средств ПВО и РЛС, средства глобального позиционирования – Россия может запросто это всё отключить, накрыв Великобританию сплошной полосой радиоэлектронного воздействия.
Avia.pro17:21
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