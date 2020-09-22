«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Представители партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин, нашли возможную причину иска Министерства юстиции страны о ликвидации партии.
В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений, сообщается во вторник, 22 сентября, на сайте ГД.