Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

«Яндекс» договорился с TCS Group о покупке

RT на русском13:21
Интерфакс

«Яндекс» договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд

Интерфакс13:15
ТАСС

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на новостях о покупке TCS Group

ТАСС13:20
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

Ведомости12:52
Forbes

TCS Group предварительно договорилась о своей продаже «Яндексу»

Forbes12:51
Коммерсантъ

«Яндекс» покупает «Тинькофф» за $5,5 млрд

Коммерсантъ12:52
РБК

Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

РБК13:14

Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомости12:35
106

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
RT на русском13:24
151

В партии племянника Путина нашли возможную причину иска о ликвидации

Представители партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин, нашли возможную причину иска Министерства юстиции страны о ликвидации партии.
Lenta.ru13:16

В Прибайкалье задержали осужденного, сбежавшего из-под стражи

В пригороде Ангарска Иркутской области местные жители помогли задержать мужчину, сбежавшего вместе с сообщницей из-под стражи в начале сентября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Аргументы и Факты11:07
160

В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
843

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
387

Госдума в первом чтении одобрила повышение НДПИ для металлургов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений, сообщается во вторник, 22 сентября, на сайте ГД.
Известия07:50