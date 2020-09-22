Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В рамках первого этапа программы, получившего название Artemis 1, в 2021 году состоится беспилотный полёт установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.