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Газета.Ru
Газета.Ru

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.В источнике
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РБК

Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

РБК13:14
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости14:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС13:20
Интерфакс

«Яндекс» договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд

Интерфакс13:15
Коммерсантъ

«Яндекс» покупает «Тинькофф» за $5,5 млрд

Коммерсантъ12:52
Forbes

TCS Group предварительно договорилась о своей продаже «Яндексу»

Forbes12:51
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

Ведомости14:14

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Израильское радио ввело «санкции» против Киркорова

Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Рамблервчера в 13:46
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