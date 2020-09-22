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Мойка78
Мойка78

Акции «Яндекса» подорожали из-за покупки Тинькофф Банка

К восьми часам вечера депозитарные расписки поднимались на 6,68% – до 2084,8 рубля, а до этого подскакивали на 7,3%. А акции «Яндекса» дорожали на 3,43% – до 4683 рубля. Отметим, что компания подтвердила, что ведет переговоры о возможной покупке TCS Group, а также рассказала об условиях сделки.В источнике
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РБК

Бумаги TCS Group выросли на 5% после открытия торгов в Лондоне

РБКвчера в 05:14
ТАСС

ГДР Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 8,5%

ТАССвчера в 05:35
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфаксвчера в 03:26
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ruвчера в 06:17
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 00:48
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новостивчера в 18:45
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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Двое полицейских ранены в Луисвилле во время беспорядков

Столкновения между протестующими и полицией начались в Луисвилле, после того как в суде полицейскому предъявили обвинения по делу о смерти афроамериканки Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter.
Российская газета22:31
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FT: В Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от COVID-19, при которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников проекта (FT).
Коммерсантъ18:43
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Венерианские хроники: ближайшая к Земле планета в массовой культуре

Живопись "Молнии на Венере", Уолтер Майерс Изображений Венеры–богини в мировой живописи не в пример больше изображений Венеры–планеты, но первые читателям "ДП", надеемся, и так неплохо известны, поэтому сфокусируемся на космосе.
DP.RU22 сентября в 05:47

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
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