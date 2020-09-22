К восьми часам вечера депозитарные расписки поднимались на 6,68% – до 2084,8 рубля, а до этого подскакивали на 7,3%. А акции «Яндекса» дорожали на 3,43% – до 4683 рубля. Отметим, что компания подтвердила, что ведет переговоры о возможной покупке TCS Group, а также рассказала об условиях сделки.