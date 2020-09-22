Акции «Яндекса» подорожали из-за покупки Тинькофф Банка
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К восьми часам вечера депозитарные расписки поднимались на 6,68% – до 2084,8 рубля, а до этого подскакивали на 7,3%. А акции «Яндекса» дорожали на 3,43% – до 4683 рубля. Отметим, что компания подтвердила, что ведет переговоры о возможной покупке TCS Group, а также рассказала об условиях сделки.В источнике
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