Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group во вторник, 22 сентября, сообщила о том, что договорилась с компанией «Яндекс» о продаже банка. В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, подтвердили, что компании обсуждают приобретение 100% акций TCS Group.