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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group во вторник, 22 сентября, сообщила о том, что договорилась с компанией «Яндекс» о продаже банка. В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, подтвердили, что компании обсуждают приобретение 100% акций TCS Group.В источнике
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Фонтанка.Ру

Акции «Яндекса» поставили рекорд на фоне информации о покупке «Тинькофф банка»

Фонтанка.Ру01:12
Интерфакс

«Яндекс» договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд

Интерфаксвчера в 13:15
Forbes

«Яндекс» настроен на агрессивное завоевание рынка»: что говорят финансисты о продаже «Тинькофф»

Forbesвчера в 16:37
РБК

Акции «Яндекса» подорожали почти на 12%

РБК18:10
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
РИА Новости

Акции «Яндекса» обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка

РИА Новости18:45
ТАСС

Котировки «Яндекса» и TCS Group на Мосбирже выросли на корпоративных новостях

ТАССвчера в 14:12

Nokia представила смартфоны 2.4 и 3.4 с мощными аккумуляторами

Устройство Nokia 3.4 наградили 6,39-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 460, тройной основной камерой 13, 5 и 2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а также чипом NFC для бесконтактной оплаты и аккумулятором 4 000 миллиампер-часов.
Evo-rus.com01:19
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
2,2K

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
РИА Новостивчера в 06:44
2,6K

Дело срочника Рамиля Шамсутдинова суд рассмотрит с участием присяжных

Ранее KazanFirst сообщал, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который прошлой осенью расстрелял 8 сослуживцев в Забайкальском крае.
Kazanfirst.ru20 сентября в 05:35
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива.
За рулем22:00

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28

Роспотребнадзор Югры пригрозил ужесточением мер против COVID-19

Рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в ХМАО-Югре: за последнюю неделю на 25% стали чаще болеть дети, взрослые — на 9%. Об этом сообщила глава окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева 22 сентября во время заседания оперштаба.
Вестник22:45
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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