Экономика
ИзвестияАкции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»
Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group во вторник, 22 сентября, сообщила о том, что договорилась с компанией «Яндекс» о продаже банка. В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, подтвердили, что компании обсуждают приобретение 100% акций TCS Group.
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Экономика
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ 19:42
Общество
Доктор Мясников предупредил об опасности народных методов лечения
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об опасности некоторых народных методов лечения.
Газета.Ru 14:25
Футбол
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 12:06
Происшествия
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
Происшествия
ОМОН разогнал протестующих против стройки жителей российского села
Росгвардия разогнала жителей села в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях. Об этом пишет издание «Черновик».
Lenta.ru 18:28
Космос
Ученые рассказали, что может произойти с Землей в случае гибели Солнца
Примерно через 5 миллиардов лет, как считают ученые, Солнце полностью погибнет, превратившись в мертвую звезду – белый карлик.
Актуальные Новости вчера в 03:57
Наука
Гробницу возрастом более двух тысяч лет нашли в Китае
Древнюю гробницу нашли в мае текущего года при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься, провинция Хэнань.
Сайт интересных новостей 20:15
Кино
«Роскосмос» и Первый канал снимут первый в истории фильм в космосе
«Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Невские Новости 15:40
Политика
Президент Аргентины заявил, что миру нужна ООН 4.0
Президент Аргентины Альберто Фернандес в своем видеообращении в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал реформировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:20
Политика
В США создадут коалицию против Nord Stream 2
Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tv 04:00
Общество
В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России исключили возможность приостановки выплаты пенсий, если не снимать ее с банковской карты, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:53
Гаджеты
Huami представила новые умные часы Amazfit GTR 2
На мероприятии компании были представлены Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2, которые поставляются с различными улучшениями наряду с некоторыми новыми функциями.
Astera 09:48
Технологии
Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования
Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты вчера в 10:37
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 19
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
Пропавшую в Москве 12-летнюю дочь дизайнера нашли живой
В Москве нашли живой 12-летнюю девочку, которая является дочерью столичного дизайнера Надежды Славиной.
Известия 18:37
Хоккей
ХК «Локомотив» получил техническое поражение от «Куньлуня»
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение относительно матча регулярного чемпионата между пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом».
RT на русском 12:16
Шоу-бизнес
Спасите семью Алексея Баталова: как идет следствие
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Армия и оружие
США направили в Сирию подкрепление после аварии с российской техникой
Невские Новости 20 сентября в 05:06
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 02:50
Космос
Орбиту МКС поднимут на 400 метров 7 октября
ТАСС вчера в 06:05
Политика
Посол России в Германии предостерег от обвинения РФ в деле Навального
Посол России в Германии Сергей Нечаев предостерег от обвинения РФ в деле российского блогера Алексея Навального.
Известия 17:25
Общество
Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
В банке считают, что неприятности могут быть и у самого их сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку.
Российская газета 01:32
Экономика
«Известия»: россияне моложе 25 лет стали больше брать микрозаймы
Доля россиян моложе 25 лет в общей структуре заемщиков микрофинансовых институтов достигла 14,8% на август 2020 года, что на 3,4 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС 21:31
Происшествия
Антон Жондоров отстранен от поста на время внутреннего расследования
В связи с открывшимися обстоятельствами генеральный директор медиакомпании Ykt Елена Сергучева приняла решение временно отстранить Антона Жондорова от работы в News.Ykt.Ru, прекратить все его контакты с редакцией и провести внутреннее расследование бытового конфликта, произошедшего на базе отдыха в Табаге.
SakhaLife.ru 22:19