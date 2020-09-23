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Общество В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий В Пенсионном фонде России исключили возможность приостановки выплаты пенсий, если не снимать ее с банковской карты, сообщает РИА "Новости". 2,6K

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