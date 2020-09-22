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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group во вторник, 22 сентября, сообщила о том, что договорилась с компанией «Яндекс» о продаже банка. В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, подтвердили, что компании обсуждают приобретение 100% акций TCS Group.В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
 данные Московской биржи.
Lenta.ruвчера в 06:17
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РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на $2 млрд

РБК18:13
ПРАЙМ

Акции Сбербанка смотрятся уверенно

ПРАЙМвчера в 09:12
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новостивчера в 18:45
Реальное время

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, состояние гендиректора компании увеличилось на $227 млн

Реальное времявчера в 04:50
Rambler News Service

Акции «Яндекса» обновили максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Rambler News Serviceвчера в 04:36
ТАСС

Акции «Яндекса» вновь обновили исторический максимум

ТАССвчера в 03:32
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ruвчера в 06:17

Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».
Вечерняя Москвавчера в 12:10
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Алексей Навальный заявил, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.
РИА Новостивчера в 06:25
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море

В Балтийском море малый противолодочный корабль РФ "Казанец" в условиях плохой видимости столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Газета.Ruвчера в 09:14
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
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