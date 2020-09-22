Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»
Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group во вторник, 22 сентября, сообщила о том, что договорилась с компанией «Яндекс» о продаже банка. В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, подтвердили, что компании обсуждают приобретение 100% акций TCS Group.В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
данные Московской биржи.
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