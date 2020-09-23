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РБК
РБК

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽5177 за акцию 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
 данные Московской биржи.
Lenta.ru06:17
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РБК

Бумаги TCS Group выросли на 5% после открытия торгов в Лондоне

РБК05:14
Компания

Акции «Яндекса» взлетели в цене

Компания07:43
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ru06:17
Реальное время

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, состояние гендиректора компании увеличилось на $227 млн

Реальное время04:50
ТАСС

Мосбиржа завершила проведение дискретного аукциона по акциям «Яндекса»

ТАСС06:26
Эхо Москвы

Сегодня на бирже в Москве значительно выросли в стоимости акции Яндекса

Эхо Москвы11:22
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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США официально опровергли рекорд российских Ту-160

19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в тот же день «новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации».
Lenta.ru09:56
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В МИД РФ заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Обвинения в адрес России в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального не имеют под собой ни малейшей доказательственной базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября на брифинге.
ИА Красная Весна11:08
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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