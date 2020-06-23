Экономика
ИзвестияАкции «Яндекса» подскочили до исторического максимума
Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи во вторник, 23 июня. Таким образом, акциям «Яндекса» удалось третий день подряд обновить исторический максимум.
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Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра
Коммерсантъвчера в 12:33
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 22 июня в 11:17
Шоу-бизнес
44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца
44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
РБК вчера в 04:16
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru вчера в 19:17
Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Армия и оружие
Авиапарад над северным Алешей
В Мурманске прошел авиапарад над мемориалом Защитникам Советского Заполярья. Пролет авиации открыл противолодочный вертолет Ка-27М.
ГТРК Мурман 04:30
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Политика
На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы
На Красной площади в Москве состоялся главный Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Новый День 04:21
Футбол
Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ вчера в 13:26
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Политика
Путин жестом оценил парад Победы на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин жестом оценил парад Победы, прошедший в Москве 24 июня.
ФАН 05:28
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве
Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
URA.Ru вчера в 06:29
Общество
Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль
По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
В Якутске проверят инцидент с угрозой обрушения многоквартирного дома
Прокуратура Якутска проверит инцидент с угрозой обрушения каменного многоквартирного дома, из-за чего эвакуировали всех его жильцов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
РИА Новости 05:35
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Армия и оружие
За сутки ВСУ 6 раз открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 02:39
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия
Перед парадом Победы военные так отбомбились в Туганах, что загорелись гектары торфяников
Как стало известно 47news, в половине двенадцатого часа ночи 23 июня начался пожар на военном полигоне воинской части №81803 рядом с деревней Туганы.
47 новостей 05:04
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44