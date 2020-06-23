Экономика

ИзвестияИзвестияАкции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи во вторник, 23 июня. Таким образом, акциям «Яндекса» удалось третий день подряд обновить исторический максимум.
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Путин помог акциям «Яндекса» взлететь

Lenta.ru12:35

Акции «Яндекса» подскочили более чем на 5% на новостях о снижении налогов для IT

Интерфакс11:28

Акции IT-компаний начали расти после объявления о снижении налогов

News.ru11:46

Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

Известия11:39

Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра

Коммерсантъ12:33

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС11:24

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, превысив ₽3400

РБК11:19
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru 10:22
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Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

RT на русском 13:20
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Происшествия

В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами

Российская газета 12:36
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Общество

Симоньян оценила введение «налога на богатых»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к изменению налога на доход физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.
Взгляд.ру 12:11
Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Экономика

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
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Игры

Ghost of Tsushima ушла на золото

Sucker Punch объявила о «золотом» статусе Ghost of Tsushima — игра готова и отправилась в печать.
Игромания.ру вчера в 13:12
Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Здоровье

Два красноярских медика получили государственные награды

Марину Панченко наградят медалью Луки Крымского. Награды получили медики практически из всех регионов России.
ИА 1-Line 21 июня в 03:30
Политика

Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
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Шоу-бизнес

Ангелина Вовк рассказала, как пережила клиническую смерть

Что происходит 12:27
Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
4
Политика

Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
2
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
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Общество

Жители Ленобласти смогут бесплатно сдать тест на антитела

В понедельник, 22 июня, стало известно, что жители Ленинградской области смогут бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:25
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Хоккей

Буше официально стал игроком «Авангарда»

Спорт-Экспресс 12:42
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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