Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры

В пятницу, 15 ноября, стоимость одной акции компании на закрытии составляла $35,79. На Московской бирже ценные бумаги «Яндекса» также показали рост более чем на 10%. К 17:45 мск рост составил 10,28%, спустя восемь минут акции вновь показали рост уже на 11,17%.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Полиция Гонконга в понедельник опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты.
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Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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США пригрозили Египту санкциями за покупку истребителей у России

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