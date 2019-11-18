Экономика
РБКАкции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры
В пятницу, 15 ноября, стоимость одной акции компании на закрытии составляла $35,79. На Московской бирже ценные бумаги «Яндекса» также показали рост более чем на 10%. К 17:45 мск рост составил 10,28%, спустя восемь минут акции вновь показали рост уже на 11,17%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Наука
Успех в обучении иностранному языку человеку предсказывает родной язык
Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от схожести иностранного языка с родным языком изучающего.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Политика
Украинские военные корабли покидают Керченский порт
Задержанные Россией в ноябре прошлого года украинские корабли постепенно покидают Керченский порт.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Музыка
София Ротару вновь начнет зарабатывать в России
Украинская эстрадная певица София Ротару приняла решение вновь начать выступать в России.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Политика
Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений
Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
Политика
В Кремле отреагировали на новые выводы следствия по МН17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса, а также помощником президента РФ Владиславом Сурковым в связи с катастрофой Boeing MH17 "Малайзийских авиалиний" в 2014 году.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Кино
Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Единоборства
Федор Емельяненко осудил оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко осудил оскорбительные высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Происшествия
Полиция Гонконга отрицает факт штурма Политехнического университета
Полиция Гонконга в понедельник опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции
Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку истребителей у России
Ранее, 15 ноября, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки письмо, в котором говорится, что Египет будут ждать негативные последствия, вплоть до введения санкций, в случае приобретения российских истребителей Су-35.