В пятницу, 15 ноября, стоимость одной акции компании на закрытии составляла $35,79. На Московской бирже ценные бумаги «Яндекса» также показали рост более чем на 10%. К 17:45 мск рост составил 10,28%, спустя восемь минут акции вновь показали рост уже на 11,17%.

Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры

Футбол Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Политика В Кремле отреагировали на новые выводы следствия по МН17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса, а также помощником президента РФ Владиславом Сурковым в связи с катастрофой Boeing MH17 "Малайзийских авиалиний" в 2014 году.

Армия и оружие В Сирии подожгли российский патруль Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.

Кино Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).

Единоборства Федор Емельяненко осудил оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко осудил оскорбительные высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Полиция Гонконга отрицает факт штурма Политехнического университета Полиция Гонконга в понедельник опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты.

Политика Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.