Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group
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Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.В источнике
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