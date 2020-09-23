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ПРАЙМ

Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.В источнике
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РБК

«Яндекс» покупает «Тинькофф»: что нужно знать о сделке года

РБКвчера в 13:29
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости22 сентября в 14:05
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфакс22 сентября в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газетавчера в 12:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС22 сентября в 13:20

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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