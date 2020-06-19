Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп. Акции «Яндекса» растут с 11 июня.

с чего всё началось

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Политика В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию «С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР. 7

Футбол «Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой» Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.

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Общество Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии» Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина. 85

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Происшествия Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова допросили по делу о беспорядках Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов допрошен по делу о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти как свидетель. 381