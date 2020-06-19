Экономика
Эхо МосквыАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже превысила 3160 рублей.
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Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп. Акции «Яндекса» растут с 11 июня.Коммерсантъ19 июня в 04:59
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Общество
За сутки в России коронавирусом заразились 7972 человека
За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7972 человека. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
9111.ru 19 июня в 03:54
Экономика
Облправительство даст авиакомпаниям отсрочку по налогу на имущество
Свердловские власти расширят перечень компаний, которые получат отсрочку по уплате налога на имущество организаций.
РБК Екатеринбург 03:53
Общество
Музеи, зоопарк и магазины промтоваров открыты для новосибирцев
Очередное ослабление противокоронавирусных мер произошло в Новосибирской области, об этом 22 июня на аппаратном совещании сообщил губернатор Андрей Травников.
Новая Сибирь 03:32
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
RT на русском вчера в 08:49
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»
Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт вчера в 13:11
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Авто
Эксперты рассказали, когда надо мыть двигатель
SpeedMe 20 июня в 03:54
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш
Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 20 июня в 10:00
Политика
Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году
Владимир Путин дал большое интервью телеканалу «Россия 1», в ходе которого рассказал о том, будет ли баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2024 году.
Ореанда-Новости вчера в 07:26
Общество
Россиянам рекомендовали отказаться от колбасы в окрошке
Роскачество рекомендовало россиянам, следящим за питанием, отказаться от докторской колбасы в окрошке, сообщается на сайте организации.
Газета.Ru 02:00
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Происшествия
В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 19 июня в 04:58
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Газета.Ru вчера в 07:41
Политика
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова посетила один из храмов Астрахани
Балерина Анастасия Волочкова посетила один из храмов Астрахани, нарядившись в длинное платье и шубу из чернобурой лисицы.
Астрахань 24 вчера в 23:04
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова допросили по делу о беспорядках
Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов допрошен по делу о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти как свидетель.
BFM.ru 01:44
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую базовую версию
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, который до сих пор был представлен на рынках в единственной версии EQC 400 4Matic с двумя электромоторами, стал доступнее.
Автоновости дня 02:00
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Здоровье
Плановую медпомощь начнут возобновлять в Алтайском крае
С понедельника, 22 июня, в Алтайском крае начинают поэтапное возобновление плановой медицинской помощи.
Аргументы и Факты - Алтай 19 июня в 23:00