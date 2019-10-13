Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33

«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ruвчера в 23:36

Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ruвчера в 15:51

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъвчера в 13:18

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвывчера в 13:30

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомостивчера в 10:33

«Иностранцев мы изгоняем». Как государство может разрушить бизнес «Яндекса»

Дождь06:43
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Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Lenta.ru 01:35
Общество

Коломойский проиграл апелляцию в Британии по «Приватбанку» — СМИ

Апелляционный суд Британии и Уэльса встал на сторону национализированного «Приватбанка» в деле против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, поэтому активы олигархов пока останутся под арестом.
Украина.ру 06:22
Политика

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ОАЭ

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Парламентская газета 04:51
Общество

К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты

К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:04
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество

Против челябинского экс-губернатора возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки антимонопольной службы.
News.ru 06:36
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян ответили на вопросы журналистов

Представители защиты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве своего отца, назвали произошедшее самообороной, адвокаты настаивают на снятии обвинений.
Известия 05:47
Экономика

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Политика

Помощник Кадырова прокомментировал кадровые изменения в Чечне

РИА Новости 06:53
Политика

Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными

Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Здоровье

Сегодня в мире отмечают День борьбы с раком молочной железы

ГТРК Псков 05:01
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Армия и оружие

Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»

Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Цензуры.Нет 04:37
Происшествия

В Орске нашли расчлененное тело женщины

Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Культура

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

РИА Новости вчера в 17:04
Как работают Яндекс.Новости?
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