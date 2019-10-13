Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Общество
Коломойский проиграл апелляцию в Британии по «Приватбанку» — СМИ
Апелляционный суд Британии и Уэльса встал на сторону национализированного «Приватбанка» в деле против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, поэтому активы олигархов пока останутся под арестом.
Украина.ру 06:22
Политика
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ОАЭ
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Парламентская газета 04:51
Общество
К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты
К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:04
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь
В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
Против челябинского экс-губернатора возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки антимонопольной службы.
News.ru 06:36
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян ответили на вопросы журналистов
Представители защиты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве своего отца, назвали произошедшее самообороной, адвокаты настаивают на снятии обвинений.
Известия 05:47
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Политика
Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными
Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Армия и оружие
Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»
Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Цензуры.Нет 04:37
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04