Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 5% на Московской бирже
Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» во время торгов на Московской бирже обвалились на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 г. Котировки компании в ходе торгов на американской бирже NASDAQ рухнули на 15,7%. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.
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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
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Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
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Официальный курс евро упал к рублю
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 15 октября, снизился на 8,32 копейки, до 70,84 рубля.
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В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
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Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
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Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
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Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией
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Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
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Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный.
Lenta.ru 14:52
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
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Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.
Вести.Ru 10:14
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Туск: Соглашение о Brexit может быть принято в четверг
Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN.
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Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Экономика
Конкуренты предложили лишить «Берёзку» монополии на малые госзакупки
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Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
Новый Kia Seltos появится на российском рынке только в следующем году.
Тарантас Ньюс вчера в 13:39