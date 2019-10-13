Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 5% на Московской бирже

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» во время торгов на Московской бирже обвалились на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 г. Котировки компании в ходе торгов на американской бирже NASDAQ рухнули на 15,7%. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

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