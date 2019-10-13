Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
Читать в источнике
Оценить544
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
Кавказ Пост13 октября в 04:53
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Футбол
Александр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Происшествия
Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Кино
Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»
Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта
В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Авто
Chery объявила сервисную кампанию для кроссовера Chery Tiggo 4
Китайская компания Chery начинает в России специальную сервисную кампанию на кроссоверы Chery Tiggo 4. Владельцы всех автомобилей этой модели приглашаются в ближайший дилерский центр марки на бесплатную установку резиновых уплотнителей дверей.
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера
Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
Армия и оружие
США задумались о вывозе ядерного оружия из Турции
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Общество
Законопроект о регулировании виноделия в РФ внесен в Госдуму
Законопроект о регулировании в РФ отрасли виноградарства и виноделия внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций Госдумы во главе с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.