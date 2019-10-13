Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru14 октября в 15:51

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС14 октября в 04:21

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ14 октября в 13:18

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости14 октября в 10:33

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы14 октября в 13:30

Акции «Яндекса» резко упали в цене

АБН13 октября в 06:50

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Пост13 октября в 04:53
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Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

АБН вчера в 11:39
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Футбол

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru 11:29
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Происшествия

Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Коммерсантъ 09:06
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Экономика

Военные расходы России пересчитали по-новому

Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Кино

Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»

Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
Мир фантастики 03:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта

В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 09:51
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Симоньян позвала в Россию критиковавшего RT экс-замгоссекретаря США

Газета.Ru 11:32
Кино

Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен

Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Экономика

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Общество

Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Авто

Chery объявила сервисную кампанию для кроссовера Chery Tiggo 4

Китайская компания Chery начинает в России специальную сервисную кампанию на кроссоверы Chery Tiggo 4. Владельцы всех автомобилей этой модели приглашаются в ближайший дилерский центр марки на бесплатную установку резиновых уплотнителей дверей.
Автоновости дня 09:34
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера

Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
Вечерний курьер 05:41
Армия и оружие

США задумались о вывозе ядерного оружия из Турции

Взгляд.ру вчера в 02:52
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

РИА Новости 08:14
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество

Законопроект о регулировании виноделия в РФ внесен в Госдуму

Законопроект о регулировании в РФ отрасли виноградарства и виноделия внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций Госдумы во главе с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.
REGNUM 08:29
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