Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
Кавказ Пост13 октября в 04:53
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Общество
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия
Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца
Российская газета 12:50
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом
Реджеп Эрдоган заявил, что также не будет встречаться с госсекретарём Майклом Помпео.
ГЛАС.RU 09:24
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Наука
Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей
Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Политика
ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу
Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
ГЛАС.RU 01:38
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Политика
Владимир Путин пригласил Эрдогана в Москву
Сотрудники пресс-службы рассказали, что Владимир Путин пригласил турецкого лидера посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом.
Страна Советов on-line 01:00
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Культура
Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты»
Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".
Аргументы недели 12:12
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10