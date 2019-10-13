Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru14 октября в 15:51

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы14 октября в 13:30

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Пост13 октября в 04:53

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости14 октября в 10:33

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС14 октября в 04:21

Акции «Яндекса» резко упали в цене

АБН13 октября в 06:50

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ14 октября в 13:18
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Армия и оружие

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Транспорт

В ГИБДД заявили о создании устройств для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Политика

В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда

Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Российская газета 15:00
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Спорт

Подчуфарова прокомментировала информацию о смене гражданства

Матч ТВ 08:57
Гаджеты

Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera 12:15
ЖКХ

В России введут единую платежную систему за ЖКХ

Правительство поддержит законопроект о единой платежной системе за услуги ЖКХ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кабмин России.
РИА Дагестан вчера в 03:30
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
Политика

Симоньян пригласила бывшего замгоссекретаря США в Россию

Новые Известия 11:24
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Происшествия

Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России

В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Политика

Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

Медосвидетельствование водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, показало, что мужчина был трезв, сообщает прокуратура Чувашии.
РИА Новости 13:06
Политика

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Вторая резолюция осуждает китайское вмешательство в дела Гонконга и поддерживает право народа региона на протесты, а также признает двусторонние отношения между США и Гонконгом.
Политика Сегодня вчера в 23:40
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Шоу-бизнес

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Происшествия

На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Политика

В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева

В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы вчера в 07:09
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие

Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин

Наконец, как объявлено, в ноябре 2019 года в Белоруссию должны прилететь первые четыре новеньких истребителя С-30СМ (из числе 12 таких самолетов, уже законтрактованных в России).
Свободная Пресса 01:43
Политика

Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения

Коммерсантъ 16:47
Кино

Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»

«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Культуромания 16:24
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.
Аргументы и Факты вчера в 11:11
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