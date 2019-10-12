Экономика

Tochka ZренияTochka ZренияПочему обрушились акции Яндекса

Как сообщила в пятницу газета Ведомости, котировки Яндекса на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38.
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«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ruвчера в 23:36

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвывчера в 13:30

Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ruвчера в 15:51

Выплывет ли «Яндекс»? Что ждет IT-гиганта на фоне новых законопроектов, и стоит ли покупать его акции

Дождьвчера в 15:13

Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования

РБКвчера в 17:00

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомостивчера в 10:33

Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33
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Общество

В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи

Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Футбол

Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Футбол

Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере

РИА Новости вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии Бориса Моисеева

News.ru вчера в 19:48
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия 13 октября в 20:53
Технологии

Microsoft анонсировала обновление Windows 10

Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Газета.Ru вчера в 06:41
Игры

Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно

Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру вчера в 12:22
Наука

Ученые рассказали об австралийской мегафауне

Дилетант вчера в 07:07
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Гаджеты

Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20

Китайский производитель электроники Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти на рынке КНР.
UfacityNews.ru вчера в 15:09
Происшествия

В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 08:37
Единоборства

Квинтон Джексон: У Федора Емельяненко есть инстинкт киллера

Американский боец смешанных единоборств Квинтон Джексон описал стиль ведения боя своего соперника по бою 29 декабря, россиянина Федора Емельяненко.
Allboxing.ru 00:28
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

В столице Украины прошли шествия националистов

RT на русском вчера в 16:38
Финансы

Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 72 рублей в 2020 году

Курс доллара до конца 2019 году останется в границах текущих значений, однако уже 2020 году он может вырасти до 70-72 рублей.
Давыдов.Индекс 13 октября в 08:11
Армия и оружие

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости вчера в 00:06
Политика

США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН

В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК вчера в 18:48
Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом

Россиянка с 2001 года встречается с испанским поп-исполнителем Энрике Иглесиасом. 16 декабря 2017 года Курникова родила от него близнецов.
News.ru вчера в 11:05
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
РИА Новости вчера в 06:33
Происшествия

У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски

В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
Европейско-Азиатские новости 00:19
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия вчера в 10:26
Происшествия

МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП

RT на русском вчера в 20:35
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
Авто

Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe вчера в 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
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