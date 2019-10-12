Экономика

Tochka ZренияTochka ZренияПочему обрушились акции Яндекса

Как сообщила в пятницу газета Ведомости, котировки Яндекса на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38.
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«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ruвчера в 23:36

Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ruвчера в 15:51

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомостивчера в 10:33

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Эхо Москвывчера в 13:30

Выплывет ли «Яндекс»? Что ждет IT-гиганта на фоне новых законопроектов, и стоит ли покупать его акции

Дождьвчера в 15:13

Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33
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Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

РБК вчера в 16:07
ЖКХ

В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ

Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
REGNUM 02:24
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 01:43
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
РИА Новости 02:24
Происшествия

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
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Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020

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США ввели санкции против Турции

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
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Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

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Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
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Realme представил «убийцу Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой

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Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.
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Бизнесмена Евгения Пригожина нашли

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В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево

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«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

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