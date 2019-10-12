Экономика
Tochka ZренияПочему обрушились акции Яндекса
Как сообщила в пятницу газета Ведомости, котировки Яндекса на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38.
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ЖКХ
В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ
Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Армия и оружие
В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии
Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Происшествия
Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
Гаджеты
Версия: Xiaomi Mi Mix 4 может быть доступной версией Mi Mix Alpha
Популярный инсайдер Мукул Шарма сообщил о скорой и совсем неожиданной дате выпуска Xiaomi Mi Mix 4. К тому же новинка вместит в себя множество технологий, представленных в концептуальном смартфоне Mi Mix Alpha, но в облегченной версии.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Футбол
Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
Армия и оружие
США хотят вывезти ядерное оружие из Турции
Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной
Гаджеты
Realme представил «убийцу Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой
Китайский бренд Realme официально представил новый флагманский смартфон — X2 Pro, отличительной особенностью которого стала скорость зарядки.
Технологии
Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud
Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.
Общество
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.