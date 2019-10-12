Экономика
Tochka ZренияПочему обрушились акции Яндекса
Как сообщила в пятницу газета Ведомости, котировки Яндекса на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38.
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Здоровье
Увольняющимся сотрудникам НМИЦ Блохина не выдают справки о доходах
Сказали, что запретили выдавать такие справки.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66
Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Экономика
Счетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
СП полагает, что бюджет может недополучить порядка 700 млрд рублей за период 2020-2022 гг. (154,5 млрд в 2020-м, 217 млрд в 2021-м и 351 млрд в 2022-м) из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, которые Минфин переоценил на 14-25% относительно прогнозов Росимущества.
Общество
Президентские гранты получат 13 пензенских НКО
Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Происшествия
Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Тунис на Кубке мира
Мужская сборная России нанесла поражение команде Туниса на Кубке мира в Японии.
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Происшествия
В Екатеринбурге названы подозреваемые в пропаже молодой матери
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Общество
Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай
Причиной нового измерения стали утверждения о том, что высота горы могла уменьшится в результате землетрясения, которое произошло в 2015 году в Непале.
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
Общество
Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале
Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
Общество
Рязанским зрителям «случайно» показали эротику вместо НТВ
Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ".