Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru14 октября в 15:51

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Пост13 октября в 04:53

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ14 октября в 13:18

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости14 октября в 10:33

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС14 октября в 04:21

Акции «Яндекса» резко упали в цене

АБН13 октября в 06:50

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы14 октября в 13:30
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
Футбол

Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Soccer.ru 08:07
Хоккей

СКА назвал чушью слухи об обмене Кагарлицкого

Петербургский СКА выступил с заявлением по поводу нападающего Дмитрия Кагарлицкого, которого некоторые СМИ отправили в «Металлург» в обмен на Андрея Локтионова.
Матч ТВ 10:25
Футбол

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ вчера в 08:31
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии

В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Политика

Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
Кино

Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»

News.ru 10:13
Политика

МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной

По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Футбол

Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере

МК-Спорт 09:04
Общество

Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике

Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Гаджеты

Samsung готовит смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Ferra 05:31
Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Общество

В Госдуму внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии

Группа депутатов от всех четырех парламентских фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии.
Пятый канал 08:50
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Авто

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.
110km.ru 13 октября в 17:59
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Политика

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Транспорт

Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты

Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Спорт

Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings вчера в 13:31
Происшествия

Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

Lenta.ru 03:52
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