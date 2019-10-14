Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу
BFM.ru14 октября в 23:36
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Космос
Ученые: Ряд микробов могут быть опасными для космических туристов
Ученые утверждают, что для космических путешественников могут быть опасными микробы, обитающие не только на Земле, но и в космосе.
OAnews 05:25
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
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Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
RT на русском 12:38
Общество
У дачников «Липового Острова» – долгов на 17 млн рублей
Финансовые проблемы СНТ «Липовый остров» начались несколько лет назад.
Вслух.Ру вчера в 02:32
Политика
В Белоруссии задержали гражданку РФ Богачеву по запросу США
Шок вызвало само задержание россиянки по сфабрикованному в США делу о якобы вмешательстве в американские выборы в столице ближайшего союзника России - Белоруссии.
МонаВиста вчера в 11:38
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Путин потребовал дать тепло россиянам в затопленных регионах
Летом 2019 года Иркутская область и несколько регионов Дальнего Востока пережили масштабные паводки.
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Газета.Ru 15:00
Экономика
Углеродные налоги пошли на выброс
На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
Коммерсантъ 18:21
Экономика
В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт
Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
RuNews24.ru 17:38
Общество
Минпромторг подписал контракт на разработку замены Ан-2
Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили контракт на создание нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 (кукурузник), сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 19:27
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Хоккей
Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом
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Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Российская газета 19:47
Авто
Хэтчбек Toyota Yaris стал просторнее и экономичнее
В преддверии Токийского автосалона японцы рассекретили хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения.
Драйв 11:34
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Экономика
МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
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Названы продукты, способные сделать запах тела неприятным
Запах, исходящий от тела, - это запах их продуктов жизнедеятельности.
MedikForum.ru 18:00
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РИА Новости 09:22
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Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
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Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ.
Ведомости вчера в 07:47
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МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в рейтинг лучших вузов издания THE
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Аргументы и Факты 11:44
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Шоу-бизнес
Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики
Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru 10:46