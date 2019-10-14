Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

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Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы14 октября в 13:30

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ14 октября в 13:18

«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ru14 октября в 23:36

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС14 октября в 04:21

Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

ПРАЙМ14 октября в 03:24
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
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Шок вызвало само задержание россиянки по сфабрикованному в США делу о якобы вмешательстве в американские выборы в столице ближайшего союзника России - Белоруссии.
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Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»

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На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
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Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили контракт на создание нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 (кукурузник), сообщили в пресс-службе ведомства.
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Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
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Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

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В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
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Хэтчбек Toyota Yaris стал просторнее и экономичнее

В преддверии Токийского автосалона японцы рассекретили хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения.
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Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
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Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

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