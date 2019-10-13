Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru14 октября в 15:51

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Пост13 октября в 04:53

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ14 октября в 13:18

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости14 октября в 10:33

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС14 октября в 04:21

Акции «Яндекса» резко упали в цене

АБН13 октября в 06:50

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы14 октября в 13:30
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия

Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

RT на русском 03:09
Футбол

«Самара Арена» перейдет в собственность региона в 2020 году

СитиТрафик 05:14
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Кино

Нил Патрик Харрис сыграет в новой «Матрице»

Известно, что Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся к своим ролям.
ИА InterMedia 05:23
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Политика

Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии

Москва рассчитывает, что масштаб военной операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:43
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие

МИД КНР призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Турция должна прекратить боевые действия в Сирии и объединить усилия с мировым сообществом для борьбы с терроризмом в Ближневосточном регионе.
Вестник Кавказа вчера в 04:08
Транспорт

Минтранс анонсировал открытие новой трассы между Москвой и Петербургом

Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.
РБК 05:38
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии

Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:45
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг

Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
ТАСС 04:21
Космос

Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора

Пятый канал вчера в 01:28
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество

Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко

РБК 05:36
Политика

Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ

Автомобили Mercedes с надписью ДПС сопроводили кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего 15 октября с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Известия вчера в 07:15
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Политика

МИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской

МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
Народные новости 00:17
Происшествия

В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке

Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Политика

Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
РБК вчера в 23:33
Гаджеты

Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

Кировский омбудсмен взял под контроль дело сбитого мальчика

RT на русском 05:20
Экономика

Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях

По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
ФедералПресс 03:26
Экономика

Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов

О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
Эхо Москвы 05:30
Шоу-бизнес

Джереми Реннер обвинил бывшую жену в сексуальной зависимости

В свою очередь, экс-супруга актера обвинила его в наркотической зависимости.
Газета.Ru вчера в 11:04
Происшествия

Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре

Известия 05:23
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