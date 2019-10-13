Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
Кавказ Пост13 октября в 04:53
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Происшествия
Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
RT на русском 03:09
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Кино
Нил Патрик Харрис сыграет в новой «Матрице»
Известно, что Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся к своим ролям.
ИА InterMedia 05:23
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Политика
Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии
Москва рассчитывает, что масштаб военной операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:43
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие
МИД КНР призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Турция должна прекратить боевые действия в Сирии и объединить усилия с мировым сообществом для борьбы с терроризмом в Ближневосточном регионе.
Вестник Кавказа вчера в 04:08
Транспорт
Минтранс анонсировал открытие новой трассы между Москвой и Петербургом
Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.
РБК 05:38
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии
Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:45
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг
Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
ТАСС 04:21
Космос
Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора
Пятый канал вчера в 01:28
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы
Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика
Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ
Автомобили Mercedes с надписью ДПС сопроводили кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего 15 октября с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Известия вчера в 07:15
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Политика
МИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской
МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
Народные новости 00:17
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Политика
Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США
Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
РБК вчера в 23:33
Гаджеты
Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone
Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Кировский омбудсмен взял под контроль дело сбитого мальчика
RT на русском 05:20
Экономика
Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях
По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
ФедералПресс 03:26
Экономика
Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов
О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
Эхо Москвы 05:30
Шоу-бизнес
Джереми Реннер обвинил бывшую жену в сексуальной зависимости
В свою очередь, экс-супруга актера обвинила его в наркотической зависимости.
Газета.Ru вчера в 11:04