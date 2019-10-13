Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Кино Нил Патрик Харрис сыграет в новой «Матрице» Известно, что Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся к своим ролям.

Политика Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии Москва рассчитывает, что масштаб военной операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие МИД КНР призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Турция должна прекратить боевые действия в Сирии и объединить усилия с мировым сообществом для борьбы с терроризмом в Ближневосточном регионе.

Транспорт Минтранс анонсировал открытие новой трассы между Москвой и Петербургом Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.

Шоу-бизнес В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ Автомобили Mercedes с надписью ДПС сопроводили кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего 15 октября с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Политика МИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.

Происшествия В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.

Политика Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.

Гаджеты Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.