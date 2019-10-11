Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» продолжил обвал после второго удара

Акции «Яндекса» с начала дня потеряли 18,44 процента, что сократило капитализацию компании почти на два миллиарда долларов, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 19:00 стоимость одной акции упала с 2327 до 1898 рублей. На динамику повлияли два фактора.
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Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
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