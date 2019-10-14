Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

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Депутатские разговоры дорого обошлись «Яндексу»

News.ru07:43

«Яндекс» может стать «интернет-шарашкой». Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 23:15

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС04:21

Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

ПРАЙМ03:24

Стоимость акций «Яндекса» корректируется после рекордного падения

Банки.ру04:53

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Поствчера в 04:53
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала.
Piter.tv 01:33
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

Росбалт вчера в 16:55
Политика

Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.
ТАСС 11:30
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Футбол

Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы даже думать о возможности военного конфликта между РФ и Турцией в Сирии.
Газета.Ru 06:40
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Политика

Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Lenta.ru 12:04
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

RT на русском 11:20
Политика

Симоньян дала комментарий по твиту Трампа о ведущем Sputnik

Восток-Медиа 09:43
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Происшествия

В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Происшествия

Адвокаты и омбудсмен не хотят защищать саратовского детоубийцу

Вести.Ru 10:47
Авто

Lada Largus получил двойной багажник

Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости 05:01
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

РБК 10:11
Политика

Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Экономика

Счетная палата поставила под сомнение рост пенсий в России

Как сообщает ToDay News Ufa источник в Счетной палате, может быть не выполнен указ президента России о росте пенсий.
ToDay News Ufa 08:46
Общество

Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с требованием приостановить ICO (привлечение инвестиций в виде продажи виртуальных акций — токенов) компании, посчитав, что Telegram нарушил законы о ценных бумагах.
ТАСС 09:00
Происшествия

Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Политика

Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
Политика

Премьера Украины требуют отправить в отставку

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Вести.Ru 08:28
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
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