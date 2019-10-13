Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Экономика ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Футбол Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.

Политика Бизнесмена Евгения Пригожина нашли Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.