Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Армия и оружие
В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии
Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Общество
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Политика
В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экономика
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной
Силовики задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Кино
«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Политика
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
Армия и оружие
Трамп анонсировал увеличение до 50% пошлин на сталь для Турции
Соединенные Штаты увеличат пошлины на сталь для Турции, а также откажутся от дальнейших торговых переговоров с Анкарой.
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".