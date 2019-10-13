Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

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Выплывет ли «Яндекс»? Что ждет IT-гиганта на фоне новых законопроектов, и стоит ли покупать его акции

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Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

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«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ruвчера в 23:36

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомостивчера в 10:33

Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33
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Происшествия

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Армия и оружие

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети

Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

РБК вчера в 16:07
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Музыка

Экс-солистка «Непары» Виктория Талышинская выбрала нового партнера

OAnews 01:33
Общество

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Политика

В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 11:03
Экономика

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
РБК 01:03
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной

Силовики задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной.
Новый День 00:47
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch

News.ru вчера в 03:18
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 12 октября в 15:37
Кино

«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц

Культуромания 00:44
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Бизнесмена Евгения Пригожина нашли

Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго.
Gazeta.SPb 01:01
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
Армия и оружие

Трамп анонсировал увеличение до 50% пошлин на сталь для Турции

Соединенные Штаты увеличат пошлины на сталь для Турции, а также откажутся от дальнейших торговых переговоров с Анкарой.
Российская газета вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
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