Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
Кавказ Пост13 октября в 04:53
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Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество
Россияне стали лояльнее к теневым доходам и работе
На теневом рынке труда заняты более 25 млн россиян, пишет РБК.
Алтайская правда 07:47
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество
Россиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе
Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.
Будущее России. Национальные проекты 04:50
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Общество
Российские депутаты устроили скандал из-за сексуальной ориентации
Депутат Андрей Седов на заседании комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Ульяновска намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию коммуниста Айрата Гибатдинова.
Lenta.ru 08:49
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
Хоккей
Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»
Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
RT на русском 01:51
Футбол
Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию
Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.
Матч ТВ 01:57
Армия и оружие
В Сеть попало видео эффектного полета МиГ-29С на сверхмалой высоте
В Алжире проходят тренировки пилотов истребителей МиГ-29С с различными вводными от командования.
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Наука
Для чего урчат кошки и 5 других загадок природы и космоса
Популярная механика 05:11
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 00:13
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС 03:05
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49