Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru14 октября в 15:51

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС14 октября в 04:21

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ14 октября в 13:18

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости14 октября в 10:33

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы14 октября в 13:30

Акции «Яндекса» резко упали в цене

АБН13 октября в 06:50

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Пост13 октября в 04:53
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Политика

Продуктивный визит без подробностей. Владимир Путин посетил ОАЭ

ТАСС вчера в 14:47
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Петербургский дневник вчера в 03:06
Армия и оружие

Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России

Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
Взгляд.ру 04:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии

Двое турецких военных погибли в районе Манбиджа при обстреле со стороны правительственной армии Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:58
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Экономика

Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд

РБК 06:17
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

РИА Новости вчера в 12:28
Политика

Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе

RT на русском 06:07
Происшествия

Адвокат сообщил о побеге жившего в тульской колонии «кота-курьера»

РБК 07:06
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 05:58
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Культура

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

РИА Новости 14 октября в 17:04
Политика

В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит.
Газета.Ru 06:48
Общество

Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

REGNUM 05:55
Космос

NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

Коммерсантъ 06:38
Общество

Huawei сообщила о росте выручки на фоне санкций США

Выручка Huawei по МСФО в первые 9 месяцев 2019 года выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 610,8 млрд юаней ($86,29 млрд), говорится в сообщении китайской компании.
Rambler News Service 05:58
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

РБК вчера в 15:02
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Армия и оружие

Названо условие для остановки турецкого вторжения в Сирию

15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.
Lenta.ru 06:58
Происшествия

Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова впервые станет мамой

Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Общество

Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре

Актриса театра и кино Оксана Юрасова попалась на краже в одном из фитнес-центров Москвы.
Известия 05:23
Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
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