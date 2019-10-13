Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

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Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.

Происшествия Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет Сергей Викторович Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели под Кировом в результате ДТП шестилетнего мальчика, заявил RT, что ошибки в результатах нет.

Общество Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.

Общество Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве 50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.

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Политика Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу».

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Футбол Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.

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