Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск. При этом максимальный рост акций составил 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru15:51

Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

ПРАЙМ03:24

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы13:30

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости10:33

Стоимость акций «Яндекса» корректируется после рекордного падения

Банки.ру04:53

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС04:21

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ13:18
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Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Газета.Ru 07:05
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Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ

Sportbox.RU 16:22
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Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
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Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)

Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Российская газета 17:00
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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

RT на русском 14:44
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В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски».
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

RT на русском 11:20
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Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
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Бобровский: «Флорида» отыгралась со счёта 1:4, это крутой камбэк

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу со счётом 6:4 в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
Чемпионат 16:10
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В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Шоу-бизнес

Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Шоу-бизнес

Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность

Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
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Мантуров: на автомобили Aurus поступило 600 предзаказов

Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Давыдов.Индекс вчера в 06:29
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Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Армия и оружие

Путин рассказал об уникальности российского гиперзвукового оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое, ученые работают над этим.
РИА Новости вчера в 05:52
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Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса

Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
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Неймар пропустит четыре недели из-за травмы

Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.
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Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
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Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
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Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
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Хорватский боец ММА потерял палец, работая на комбайне

Вести.Ru 15:59
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

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