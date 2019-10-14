Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск. При этом максимальный рост акций составил 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

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