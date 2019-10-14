Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования

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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

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Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

ПРАЙМ03:24
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Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

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Минобороны России не обсуждало с турецкими военными операцию в Кобани

Министерство обороны России опровергло появившуюся об отсутствии у РФ возражений против распространения турецкой операции «Источник мира» на город Кобани в Сирии.
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СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

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Раскрыты характеристики новой доступной версии смартфона Honor 20

Китайский бренд Honor готовит новый смартфон с модельным номером LRA-AL00, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, пишет ресурс iXBT.Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения на 48, 8 и 2 мегапикселя.
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Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»

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Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
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Девочка из Кузбасса полгода прожила с кистью для рисования в голове

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В России отключили аналоговое телевещание

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Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая

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МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

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Отец убийцы 9-летней девочки выступил за казнь сына

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Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
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Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
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Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах

«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
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Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
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США планирует настроить страны НАТО против Турции

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
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Для установки Death Stranding потребуется 55 гигабайт на жестком диске

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Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
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В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

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В Красноярске задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти

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