Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Рейтинг Зеленского начал падать Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Политика Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Экономика В России хотят уменьшить прожиточный минимум К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.

Гаджеты Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 Китайский производитель электроники Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти на рынке КНР.

Политика Киев отказался от федерализации Украины Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Гаджеты Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30 В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.