Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
Кавказ Поствчера в 04:53
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Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
Происшествия
Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»
Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Здоровье
За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33 процента
Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году раком заболели 24,5 миллиона человек (16,8 миллионов без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 миллионов — скончались от онкологических заболеваний.
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Футбол
«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Кино
Disney обещает не испортить «Дэдпула 3»
Экономика
В России хотят уменьшить прожиточный минимум
К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.
Гаджеты
Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20
Китайский производитель электроники Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти на рынке КНР.
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира".
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Гаджеты
Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30
В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.