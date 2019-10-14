Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвы13:30

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ13:18

Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях

Кавказ Поствчера в 04:53

Депутатские разговоры дорого обошлись «Яндексу»

News.ru07:43

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС04:21

«Яндекс» может стать «интернет-шарашкой». Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 23:15

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости10:33
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Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Мой Брянск 06:04
Политика

Рейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Армия и оружие

Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Происшествия

Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»

Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Армия и оружие

Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии

Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 12 октября в 20:52
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Игры

Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5

iXBT.com 07:08
Происшествия

МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Здоровье

За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33 процента

Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году раком заболели 24,5 миллиона человек (16,8 миллионов без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 миллионов — скончались от онкологических заболеваний.
Naked Science 05:55
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти

Известия 14:14
Политика

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Футбол

«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера

Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
RT на русском 11:10
Происшествия

В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове

Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Кино

Disney обещает не испортить «Дэдпула 3»

Фильм Про 08:30
Экономика

В России хотят уменьшить прожиточный минимум

К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.
Primpress.ru 12 октября в 02:14
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Гаджеты

Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20

Китайский производитель электроники Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти на рынке КНР.
UfacityNews.ru 15:09
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Политика

Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания

Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Армия и оружие

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира".
Газета.Ru 07:42
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Киев отказался от федерализации Украины

Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 08:06
Гаджеты

Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30

В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.
Профиль 15:00
Энергетика

Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
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