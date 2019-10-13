Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Депутаты обсудили, каким образом ограничить иностранцев в интернет-компаниях
Кавказ Пост13 октября в 04:53
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Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество
Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике
Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК вчера в 07:24
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Общество
S7 получила разрешение на полеты в Грузию
Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
Минстрой защитит российских детей от падений из окон
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
News.ru 07:10
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
КиноПоиск вчера в 04:09
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа
iXBT.com вчера в 02:44
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Политика
В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась
За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни жителей России увеличилась до 73,6 года.
Русская Планета 04:40
Игры
Дату выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесли
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет позже изначально выбранной даты. Релиз состоится в 2020 году, но не в первом квартале.
CyberSport.ru 11:12