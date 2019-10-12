Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъвчера в 13:18

«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ruвчера в 23:36

Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ruвчера в 15:51

«Иностранцев мы изгоняем». Как государство может разрушить бизнес «Яндекса»

Дождь06:43

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвывчера в 13:30

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомостивчера в 10:33

Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

РИА Новости 04:27
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую

В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года», — приводит слова журналиста телеканал «360».
Известия 09:29
Шоу-бизнес

Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой

Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Экономика

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
РБК вчера в 11:09
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Культура

Александр Яценко и Витя АК-47 снялись в фильме про закладки

В России сняли короткометражный фильм про закладки наркотиков.
Телепрограмма 04:06
Армия и оружие

США передадут России контроль над сирийским Манбиджем

RuNews24.ru 08:32
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

Форвард сборной Англии назвал болгарских болельщиков идиотами

Встреча сборных Англии и Болгарии состоялась 14 октября в Софии и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.
Lenta.ru 04:54
Происшествия

Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибло по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК 12 октября в 19:42
Хоккей

Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ

Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.
Metaratings вчера в 10:33
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность

Полезная привычка сокращает смертность детей раннего возраста от респираторных инфекций на 20%, а от острых кишечных заболеваний на 50%.
Телеканал 360° 07:31
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Хоккей

Александр Гольц – о связке с Андреем Разиным и жизни в России и Германии

«Чемпионат» поговорил с тренером о его карьере, голевых свершениях, жизни в Германии и работе на новом поприще.
Чемпионат 07:00
Космос

Опубликован снимок галактики в форме «летающей тарелки»

NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".
РИА Новости 09:42
Авто

Пикап Jeep Gladiator превратили в военный автомобиль

Компания Jeep совместно с фирмой AM General, известной по армейскому внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построили военную модификацию пикапа Gladiator Компания AM General из США, которая получила свою известность благодаря военному внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построила армейскую версию пикапа Jeep Gladiator.
Тарантас Ньюс 02:45
Технологии

«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

Коммерсантъ вчера в 13:29
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Общество

Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак

Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.
Газета.Ru 07:15
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