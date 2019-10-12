Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. Падение котировок произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.
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Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.
Газета.Ru 03:20
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года», — приводит слова журналиста телеканал «360».
Известия 09:29
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Экономика
РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
РБК вчера в 11:09
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Культура
Александр Яценко и Витя АК-47 снялись в фильме про закладки
В России сняли короткометражный фильм про закладки наркотиков.
Телепрограмма 04:06
Армия и оружие
США передадут России контроль над сирийским Манбиджем
RuNews24.ru 08:32
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол
Форвард сборной Англии назвал болгарских болельщиков идиотами
Встреча сборных Англии и Болгарии состоялась 14 октября в Софии и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.
Lenta.ru 04:54
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибло по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК 12 октября в 19:42
Хоккей
Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ
Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.
Metaratings вчера в 10:33
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность
Полезная привычка сокращает смертность детей раннего возраста от респираторных инфекций на 20%, а от острых кишечных заболеваний на 50%.
Телеканал 360° 07:31
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Хоккей
Александр Гольц – о связке с Андреем Разиным и жизни в России и Германии
«Чемпионат» поговорил с тренером о его карьере, голевых свершениях, жизни в Германии и работе на новом поприще.
Чемпионат 07:00
Космос
Опубликован снимок галактики в форме «летающей тарелки»
NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".
РИА Новости 09:42
Авто
Пикап Jeep Gladiator превратили в военный автомобиль
Компания Jeep совместно с фирмой AM General, известной по армейскому внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построили военную модификацию пикапа Gladiator Компания AM General из США, которая получила свою известность благодаря военному внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построила армейскую версию пикапа Jeep Gladiator.
Тарантас Ньюс 02:45
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ вчера в 13:29
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Общество
Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.
Газета.Ru 07:15