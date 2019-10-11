Экономика

ПРАЙМПРАЙМАкции «Яндекса» рухнули более чем на 20%

Акции "Яндекса" усилили падение после новостей о "Яндекс.Такси" и обвалились более чем на 20%, обновив минимум с декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи. К 17.46 мск акции "Яндекса" падали на 18,61%, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,45%.
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Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

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