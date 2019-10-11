Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции "Яндекса" усилили падение после новостей о "Яндекс.Такси" и обвалились более чем на 20%, обновив минимум с декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи. К 17.46 мск акции "Яндекса" падали на 18,61%, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,45%.

Акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

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