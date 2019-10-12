Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%
По итогам торгов на Московской бирже сегодня, 14 октября, акции «Яндекса» выросли на 4,09% к цене открытия, до отметки 1975,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные биржи.
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Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Здоровье
Каким построят крупный онкоцентр в подмосковных Химках
Главгосэкспертиза РФ одобрила проект и смету строительства на правом берегу Клязьмы в подмосковных Химках крупного онкологического амбулаторно-диагностического центра.
Недвижимость.RU 06:52
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Футбол
Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол.
Чемпионат 19:12
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Космос
США не исключают отправку астронавтов на МКС «Союзами»
Напомним, с мая 2020 года США планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Новые Известия 01:02
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Здоровье
На развитие детского здравоохранения Удмуртия потратит 165 млн рублей
Удмуртия в 2019 году на реализацию программы развития детского здравоохранения привлекла из федерального бюджета 134,36 млн рублей.
REGNUM 17:24
Шоу-бизнес
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Телепрограмма 02:00
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru 18:40
Авто
Volkswagen планирует продать Lamborghini
Главный исполнительный директор Volkswagen Group AG Герберт Дисс сказал по этому поводу, что концерн планирует сосредоточить внимание на своих ключевых марках — Volkswagen, Audi и Porsche «во избежание чрезмерного количества рук в одной банке с печеньем».
UsedCars.ru 12:28
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Культура
Мединский открыл выставку работ Кандинского в Эр-Рияде
Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в понедельник в Культурном центре имени короля Фахда в Эр-Рияде экспозицию шедевров из собрания Василия Кандинского и международную выставку работ, созданных с помощью искусственного интеллекта, в рамках фестиваля "Культура России в Эр-Рияде".
РИА Новости 13:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у Южных Курил
Серия землетрясений сотрясла Южные Курилы 13 октября, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Красная весна вчера в 12:40
Общество
Знаки Зодиака, которые помнят свою первую любовь всю жизнь
Московский Комсомолец вчера в 15:04
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня 12 октября в 06:27
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья
Самое дешевое жилье – в Воронежской области и Башкирии, где однокомнатная квартира в среднем обойдется в 8,5 тысячи рублей, отмечается в сообщении.
Вести.Ru 09:25
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22