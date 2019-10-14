Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск. При этом максимальный рост акций составил 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.
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Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ru15:51

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

ТАСС04:21

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

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Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости10:33

Стоимость акций «Яндекса» корректируется после рекордного падения

Банки.ру04:53

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъ13:18

Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

ПРАЙМ03:24
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В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию

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Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Neva.Today 11 октября в 16:20
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.
Аргументы и Факты 06:47
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
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Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
РБК 16:07
Культура

Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале

Газета.Ru 09:49
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
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Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.
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Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

Московский Комсомолец 05:33
Общество

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Наука

Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы

Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.
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Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

RuNews24.ru вчера в 15:35
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Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Экономика

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Киберспорт

HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League

HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Cyber.sports.ru 12:44
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
РИА Новости 06:33
Футбол

Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)

Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Российская газета 17:00
Происшествия

Россияне застряли в аэропорту Барселоны из-за массовых беспорядков

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Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Киберспорт

Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times

Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
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Политика

«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум

Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
ИА Новороссия 14:09
Армия и оружие

В Литву прибывает батальон из США

В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
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«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско

Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
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Фигурное катание

Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
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