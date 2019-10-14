Экономика
ТАССАкции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск. При этом максимальный рост акций составил 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.
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Политика
В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва
На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Политика
Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции
США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Футбол
Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Общество
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Наука
Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы
Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
Киберспорт
HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League
HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
Футбол
Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)
Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Политика
«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум
Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
Армия и оружие
В Литву прибывает батальон из США
В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
Футбол
«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско
Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.