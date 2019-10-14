Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск. При этом максимальный рост акций составил 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Музыка Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Наука Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экономика Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Политика «Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.

Армия и оружие В Литву прибывает батальон из США В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.