Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные. Так, по состоянию на 18:06 мск, стоимость акций компаний выросла на 2,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила 3 373 рубля за ценную бумагу.

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