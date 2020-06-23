Экономика
Rambler News ServiceАкции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные. Так, по состоянию на 18:06 мск, стоимость акций компаний выросла на 2,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила 3 373 рубля за ценную бумагу.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Армия и оружие
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 17:00
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Шоу-бизнес
Психолог прокомментировала развод Кристины Асмус и Гарика Харламова
Кризис в семейных отношениях привел к разводу Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Mockva.ru 20:28
Футбол
«Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» в матче АПЛ
Газета.Ru 17:11
Здоровье
Врачи предупредили о долгосрочных поражениях здоровья от COVID-19
Британские врачи и ученые утверждают, что переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с долговременными или даже пожизненными поражениями организма из-за вируса.
РЕН ТВ 07:05
Армия и оружие
Украинские военные могли ошибочно сбить самолет – адвокат по делу MH17
Украинские военные могли по ошибке сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе, заявила адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний в Нидерландах, сообщает РИА Новости.
Общественная служба новостей 08:47
Экономика
Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета 11:33
Общество
ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Муж Гагариной ответил на слухи о разводе
Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с женой больше не живут вместе.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ 20:36
Общество
Семьи с детьми от 0 до 16 лет в июле получат ещё одну денежную выплату
Основным тезисом для многих стало его предложение ещё раз выплатить 10000 рублей всем семьям, в которых есть дети от 0 до 16 лет, как это уже было в июне.
Тверская неделя 11:01
Наука
Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии
ИнфоСМИ 14:34
Гаджеты
Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake
Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
Игромания.ру 12:38
Игры
Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»
Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
Игромания.ру 12:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Участие Обамы в предвыборном мероприятии Байдена принесло $7,6 млн
Участие Обамы помогло Байдену собрать пожертвования от 175 тыс. человек на общую сумму $7,6 млн, что стало рекордом для его предвыборной кампании, сообщает 24 июня Reuters.
Известия 20:16
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Экономика
В Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП
«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
Business FM Уфа вчера в 05:42
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 19:39
Политика
Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей
Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.
Новости Тюмени 72.ru 06:59
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Игры
Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Чемпионат 04:10
Космос
Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет
Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
Gazeta.SPb 16:34
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Армия и оружие
ЦТАК: Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что лидер КНДР решил отложить план военных действий против Южной Кореи, передает РИА Новости.
Народные новости 17:20
Космос
В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад
Жители России в конце июня смогут наблюдать звездопад.
Актуальные Новости 02:15