Экономика
Моя Москва.онлайнАкции «Яндекса» достигли исторического максимума
Рост связан с объявлением о налоговом маневре для IT-отрасли Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 6,22%, до 3444,8 рублей, пишет РБК. Такой результат был зафиксирован на 18:07 мск Отмечается, что рост связан с объявлением президентом Владимиром Путиным о налоговом маневре для IT-отрасли.
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Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра
Коммерсантъвчера в 12:33
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Здоровье
Женщины Челябинска сняли видеообращение Алексею Текслеру
В видеоролике женщины сообщают, что на спорной площадке всего 400 деревьев, и эту цифру они противопоставляют «тысячам спасённых детей».
Деловой квартал (Челябинск) вчера в 07:24
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport 04:34
Общество
Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса
Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
Шоу-бизнес
Асмус посмеялась над теориями о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус посмеялась над версиями развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемыми в социальных сетях.
Газета.Ru 10:26
Общество
Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы
«МК» стало известно содержимое котомок, которые были оставлены для гостей Парада Победы в Москве.
Московский Комсомолец 05:31
Общество
Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет
Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:58
Происшествия
Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Футбол
Шинник — Урал 0:1 (Перерыв)
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Шинника» на матч последнего четвертьфинала Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 09:09
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый», который расскажет историю полицая Александра Юхновского (впоследствии Мироненко), обманом вступившего в ряды Советской армии и скрывавшего свое прошлое более 30 лет.
Культуромания вчера в 11:07
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 22 июня в 12:36
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Киберспорт
Pokémon Unite: анонсирована первая MOBA с покемонами
Игромания.ру 10:23
Происшествия
Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной
Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 10:01
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42