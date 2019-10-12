Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq рухнули больше чем на 17,4%

ТАСС10:45

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

РБК10:39

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомости09:49

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 20%

РИА Новости10:52

Акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%

ПРАЙМ10:57

«Яндекс» потерял более 100 миллиардов рублей капитализации

Коммерсантъ09:37

Акции «Яндекса» обновили минимум с конца февраля на новостях из Госдумы

Интерфакс07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Теннис

Медведев обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертом круге турнира в Шанхае.
Sport24.ru 02:10
Экономика

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Политика

В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

Turkmenportal вчера в 06:31
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика

Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Происшествия

Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки

Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 06:27
Авто

Lada запустила продажи Granta, XRAY и Largus в спецсерии Club

Российские дилеры Lada начали продажи автомобилей лимитированной серии #Club.
Движок 04:17
Энергетика

Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 09 октября в 12:21
Происшествия

Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дело израильтянки Наамы Иссахар, которую задержали в России с наркотиками, подтвердила канцелярия израильского премьера.
РИА Новости 11:00
Общество

Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi презентовала в России свой новый флагман — смартфон Redmi Note 8 Pro.
Naked Science 09 октября в 06:46
Здоровье

Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие

Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 09:07
Общество

Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Газета.Ru 09:04
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 09 октября в 23:12
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Технологии

Через уязвимость в vBulletin взломаны форумы для секс-работников

Оба форума работали под управлением устаревших версий vBulletin, и хакер подтвердил журналистам издания ZDNet, что использовал для атак свежую уязвимость CVE-2019-16759, обнаруженную и исправленную в форумном движке в конце сентября текущего года.
Хакер Online 06:30
Авто

Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus

Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
AutoNews 08:30
Кино

Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Американский актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле "Золушка".
Уралинформбюро 10:11
Кино

Успех нового Джокера расстроил музыканта Джареда Лето

МТВ онлайн вчера в 23:38
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика

ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Авто

Автомобилистов готовят к изменения транспортного налога

В ФНС напомнили, что в текущем году вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения ТС.
SpeedMe 09:16
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия

Молдавский суд выдал ордер на арест олигарха Плахотнюка

В Молдавии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
РБК 10:42
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
RT на русском 05:20
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Кино

Netflix выпустил фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»

Кубань 24 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное