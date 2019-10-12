Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
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Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Теннис
Медведев обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертом круге турнира в Шанхае.
Sport24.ru 02:10
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal вчера в 06:31
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 06:27
Авто
Lada запустила продажи Granta, XRAY и Largus в спецсерии Club
Российские дилеры Lada начали продажи автомобилей лимитированной серии #Club.
Движок 04:17
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 09 октября в 12:21
Происшествия
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дело израильтянки Наамы Иссахар, которую задержали в России с наркотиками, подтвердила канцелярия израильского премьера.
РИА Новости 11:00
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi презентовала в России свой новый флагман — смартфон Redmi Note 8 Pro.
Naked Science 09 октября в 06:46
Здоровье
Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 09:07
Общество
Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Газета.Ru 09:04
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 09 октября в 23:12
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Технологии
Через уязвимость в vBulletin взломаны форумы для секс-работников
Оба форума работали под управлением устаревших версий vBulletin, и хакер подтвердил журналистам издания ZDNet, что использовал для атак свежую уязвимость CVE-2019-16759, обнаруженную и исправленную в форумном движке в конце сентября текущего года.
Хакер Online 06:30
Авто
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
AutoNews 08:30
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Американский актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле "Золушка".
Уралинформбюро 10:11
Кино
Успех нового Джокера расстроил музыканта Джареда Лето
МТВ онлайн вчера в 23:38
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Авто
Автомобилистов готовят к изменения транспортного налога
В ФНС напомнили, что в текущем году вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения ТС.
SpeedMe 09:16
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
Молдавский суд выдал ордер на арест олигарха Плахотнюка
В Молдавии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
РБК 10:42
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
RT на русском 05:20
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12