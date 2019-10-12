Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
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Котировки «Яндекса» продолжают падение из-за законопроекта о «значимых сайтах»
Rambler News Service09:20
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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
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Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
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Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
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В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
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Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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Суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
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В РУСАДА заявили об агрессивной реакции спортсменов на запрет алкоголя
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Взгляд.ру 08:56
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«Космокурс» хочет отправлять туристов в космос без скафандров
Компания «Космокурс» хочет отправлять туристов в космос без дополнительного снаряжения.
Дни24 01:13
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
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Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
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Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:22
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Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
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Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
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РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
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Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
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В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
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Иван Обляков: «Набабкин называет меня Колобком»
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Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
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Политика
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
RT на русском 10:25
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00
Общество
Мэрия объяснила появление грязной дороги в удмуртском селе
Пользователей возмутили фотографии дороги, на которой люди стоят в грязи в резиновых сапогах.
РИА Новости 09:35
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