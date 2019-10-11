Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение. К 17:40 мск падение превысило 18%.
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Акции «Яндекса» обвалились более чем на 20%

РИА Новости11:13

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

РБК10:39

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомости09:49

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11:19

Акции «Яндекса» упали почти на 20%

Коммерсантъ11:00

«Яндекс» потерял полтора миллиарда долларов после слушаний в Госдуме

Lenta.ru10:24

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАСС11:07
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Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Газета.Ru 08:33
Кино

Темнокожая гей-звезда сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Источники сообщают, что Билли Портер, обладатель премии "Эмми" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале", может получить роль феи-крестной.
Газета.Ru 08:13
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 10:32
Происшествия

Прокуратура просит взыскать с чиновника Росавиации 19 млн рублей

В начале октября первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что общая стоимость имущества чиновников, которую прокуроры намерены взыскать в доход государства, превышает 17 млрд руб. По требованию прокуроров более 33000 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, свыше 4000 лиц – к административной.
Право.ру 09:09
Политика

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Общество

Не стало космонавта Алексея Леонова

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Хоккей

Александр Овечкин стал четвертым в НХЛ по голам в большинстве

iReactor 05:21
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Технологии

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48
Экономика

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Авто

На тестах замечен прототип фургона Volkswagen Transporter T7

Как только конструкторы убедятся в том, что автомобиль соответствует основным требованиям, они смогут начать подготовку к торжественной презентации, во время которой будет озвучена и цена нового фургона.
Car.ru 08:45
Шоу-бизнес

Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»

На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Рамблер 09 октября в 15:54
Политика

Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
RT на русском 10:25
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 02:06
Общество

Суд отказался арестовывать квартиру Навального

Lenta.ru 07:27
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Убийцу сотрудника СК перевели в психлечебницу при СИЗО

В настоящее время Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере.
Вести.Ru 10:02
Футбол

Дзюба открыл счёт в матче с Шотландией

Форвард сборной России Артём Дзюба открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Чемпионат вчера в 16:05
Здоровье

Какие продукты можно есть на ночь, рассказали диетологи

Диетологи рассказали, что на ночь без вреда для фигуры можно есть продукты без рафинированных углеводов и крахмала, а также без большого содержания сахара.
ГлавУфа 10:32
Политика

Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
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