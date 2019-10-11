Экономика
РБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение. К 17:40 мск падение превысило 18%.
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Кино
Темнокожая гей-звезда сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Источники сообщают, что Билли Портер, обладатель премии "Эмми" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале", может получить роль феи-крестной.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Происшествия
Прокуратура просит взыскать с чиновника Росавиации 19 млн рублей
В начале октября первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что общая стоимость имущества чиновников, которую прокуроры намерены взыскать в доход государства, превышает 17 млрд руб. По требованию прокуроров более 33000 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, свыше 4000 лиц – к административной.
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Авто
На тестах замечен прототип фургона Volkswagen Transporter T7
Как только конструкторы убедятся в том, что автомобиль соответствует основным требованиям, они смогут начать подготовку к торжественной презентации, во время которой будет озвучена и цена нового фургона.
Шоу-бизнес
Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»
На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Политика
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Политика
Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь
Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Происшествия
Убийцу сотрудника СК перевели в психлечебницу при СИЗО
В настоящее время Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере.
Футбол
Дзюба открыл счёт в матче с Шотландией
Форвард сборной России Артём Дзюба открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Здоровье
Какие продукты можно есть на ночь, рассказали диетологи
Диетологи рассказали, что на ночь без вреда для фигуры можно есть продукты без рафинированных углеводов и крахмала, а также без большого содержания сахара.
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.