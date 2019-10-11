Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение. К 17:40 мск падение превысило 18%.

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

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