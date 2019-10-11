Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 6,4% (до 2178 рублей за штуку), обновив минимум с конца февраля 2019 года на новостях о законопроекте о значимых интернет-ресурсах.

с чего всё началось

Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Футбол Черчесов прокомментировал состояние Фернандеса и Баринова Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

Происшествия Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Экономика Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили «Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Армия и оружие Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.

Политика Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы Президент Владимир Путин с иронией заметил в интервью арабским СМИ, что из-за телеканала RT Россию снова будут обвинять во вмешательстве в американские выборы.

Политика Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.

Происшествия Екатеринбурженка пропала после встречи с покупателем автомобиля По данным поискового отряда «Лиза Алерт», девушку последний раз видели 10 октября около 19:00 на Уралмаше, с тех пор её местонахождение неизвестно, сотовый телефон недоступен.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Музыка Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.

Происшествия Российский подросток умер после укола врача скорой Подросток умер в своей квартире в Приозерске Ленинградской области после сделанного врачами скорой помощи укола.