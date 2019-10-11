Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
Читать в источнике
Комментировать682
Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ вчера в 13:21

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфаксвчера в 11:37

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

РИА Новостивчера в 11:19

Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»

Коммерсантъвчера в 13:21

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомостивчера в 09:49

Акции Apple побили рекорд за всю историю биржевых торгов

РБК01:20

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАССвчера в 11:07

Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»

Rambler News Serviceвчера в 11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru 10 октября в 12:31
Политика

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Lenta.ru вчера в 08:12
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Культура

Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева

МонаВиста вчера в 12:36
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

REGNUM 08:25
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика

Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией

Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
Политика

Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
ТАСС вчера в 14:16
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Шоу-бизнес

Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали

Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Школьник умер после укола в Ленинградской области

По предварительным данным, ребёнок умер после укола, поставленного ему работниками скорой помощи.
News.ru 07:46
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия

СК возбудил дело после смерти приехавшего в «Артек» мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 12-летнему мальчику из Петербурга, отдыхавшему в международном детском центре "Артек" в Крыму.
Российская газета 08:01
Политика

Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»

В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Lenta.ru 08:01
Авто

Назван топ-5 самых массовых моделей АвтоВАЗа

Как ни крути, а именно самая первая модель АвтоВАЗа в лице незабвенной «Копейки» оказалась наиболее популярной, разойдясь в количестве 4,8 млн. экземпляров.
Автоновости дня 01:00
Политика

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru вчера в 10:48
Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов

Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.
Автоновости дня вчера в 12:17
Общество

Чиновника оштрафовали за использование костюма с рунами

Начальник управления культуры и молодежной политики города Ливны Сергей Клушин вел детский праздник «Коляда» в славянском костюме, украшенном древними рунами.
Дилетант 07:59
Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Политика

Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.
РИА Новости 04:32
Автоспорт

Китайский автохолдинг Great Wall станет спонсором тульского «Арсенала»

Документ предполагает, в частности, что Great Wall станет спонсором тульского футбольного клуба «Арсенал».
Коммерсантъ 07:38
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное